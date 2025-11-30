English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌

Bollywood actress career story: ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಿಹೋದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ, ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?  
 
Bollywood actress career story: ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಿಹೋದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ — ಕೃತಿ ಖರ್ಬಂದಾ! ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ತಮ್ಮ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೃತಿ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.  

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 1990ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಕೃತಿ ಖರ್ಬಂದಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.   

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ "ಆರತಿ ಶುಕ್ಲಾ" ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಾತ್ರವು ಕೃತಿಯ ನಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ತನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತು.   

ಕೃತಿ ತಮ್ಮ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು.  

ಶಾದಿ ಮೇ ಜರೂರ್ ಆನಾ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೃತಿ ಖರ್ಬಂದಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು ಅವರಿಗೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆಯಂತೆ.  

ಕೃತಿ ಖರ್ಬಂದಾ ಕೇವಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಮ್ ಅಡ್ಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು 80ರ ದಶಕದ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನೋಟವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು.  

