ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPFO ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ !ನೌಕರರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು

ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನೌಕರರಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನೌಕರರಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರಿಂದ 30,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ (DA) 12% ಅನ್ನು EPF ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲು EPF ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲನ್ನು EPF, EPS ಮತ್ತು ವಿಮೆ (EDLI) ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ವೇತನ ಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 15,000 ರೂ. ಈ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ, ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.