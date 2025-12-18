BBk kannada 12 : ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ..
ನಿನ್ನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಸೂರಜ್ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು.
ಇಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆದ 4ಮಂದಿಯನ್ನ 2 ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರಜ್ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ರಘು ಇವರಿಬ್ಬರ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಟದ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ..
ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿಕಾ ಮಾಡಿರುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.