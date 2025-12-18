ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಟಿವಿ ಭಾಗ್ಯ..!ಹೇಗಿತು ಪವಿತ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?

Pavithra gowda jail Tv : ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಬಳಿಕ, ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಅವರಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೂ ಟಿವಿ ಬಂದಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಟಿವಿ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಟಿವಿ ನೀಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದವಾರ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಡೆವಿಲ್ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದ ಎ1 ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಇರುವ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.