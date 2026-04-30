ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.21ರ ಅಡಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪಿಂಗ್ (vaping) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.21 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ವೇಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವೀಡಿಯೊ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳಾದ ತನ್ಮಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಖ್ಯಾತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನಾಯಕನ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮೂಡಿದೆ.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲೇ ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (PECA) 2019 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವೇಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ, ಆಮದು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈಗಿದ್ದರೂ ನಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಸಾಭೀತು ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲರಿ, ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ವೇಪ್ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇವಲ ದಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದೆ.