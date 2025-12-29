English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಬೀಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೆಲುವೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆಗೋಗಿದ್ದರು. ಮಂಧಾನ ಅವರ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನ ಮೀರಿಸೋ ಅಂದಗಾರ್ತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವೈಷ್ಣವಿ ನರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಈ ಯಂಗ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಕೌರ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾಗೆ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನ ತುಂಬಿದ ಪ್ಲೇಯರ್.‌ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ ನಗರದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿಯೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ತರುವ ಛಲಗಾರ್ತಿ. ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.   

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಆರ್ಮ್‌ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 24 ರನ್‌ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.        

ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾಗೆ  ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನವುದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಹ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗೋಗಿದೆ.   

