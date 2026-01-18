ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 12ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡುವೆಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರಲು ಯಾರು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಸನ್- 12ಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಗುವಿನ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಶೋನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ತಾರಾ, ಜಗ್ಗೇಶ್, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸದ್ಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರಲು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.