1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು...!, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ 52 ಲಕ್ಷ ರೂ ಉಳಿಸಬಹುದು...!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಆದರೆ ಗೃಹ ಸಾಲದ EMIಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣದ ಸಂತೋಷವು ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ, 20 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ತಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EMI ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯೋಚಿಸದೆ EMI ಪಾವತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ EMIಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಮೂಲಧನಕ್ಕಿಂತ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲದ ಭಾರವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೋರ್ಡೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2025ರಿಂದ 2030ರವರೆಗೆ 22.5%ರ CAGR ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI ಪಾವತಿಸಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು 8.5% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ EMI ಸುಮಾರು 86,782 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು 3 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸಬಹುದು.
ಸಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿ: ಸಾಲದ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯು 1 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ EMI ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ EMI ಹೆಚ್ಚಿಸಿ): ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ EMIಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 52 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಗೃಹ ಸಾಲವು ‘ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ವಿಧಾನ’ದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯು ಕೇವಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೂಲಧನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ 86,782 ರೂ. EMIಯಲ್ಲಿ 70,833 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 15,949 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಮೂಲಧನಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಭಾಗವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ 1.61 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಕಮ 85,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ EMI ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಸಾಲದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ NBFC ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯ ದಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.