  • 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ! ನಿಂತೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಚಲಾವಣೆ?

10, 20 and 50 Rupee Notes Shortage: 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
Currency shortage: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ "ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ" ಇದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘ (AIRBEA) ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಸಂಘವು ಈ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.   

ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.   

ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಹುತೇಕ ನಗಣ್ಯ ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘವು ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 100, 200 ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.   

ಆರ್‌ಬಿಐನ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಟಿ. ರಬಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘವು, ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.   

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂ.ಗಳ ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ, ದಿನಸಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.   

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಐಆರ್‌ಬಿಇಎ ಹೇಳಿದೆ.   

ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಗದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.   

ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಐಆರ್‌ಬಿಇಎ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.  

ವ್ಯಾಪಕ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು "ನಾಣ್ಯ ಮೇಳಗಳು" ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.  

