10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. 1955 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಳಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ಎಂದರೆ ನಂಬುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ 79 ರೂ. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
1955 ರಿಂದ 1970 : 1955 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 79 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ 1960 ರಲ್ಲಿ 111 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. 1970ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 184 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
1980: 1980ರಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 1330 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
1990 :1990ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,300 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಜನರ ಹೂಡಿಕೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾದವು. ಮದುವೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು.
2000-2005 :2000ದಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ 4,400 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದ್ದ ಚಿನ್ನ2005 ರಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
2010 ಮತ್ತು 2015: 2010 ರಲ್ಲಿ 18,500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, 2015 ರಲ್ಲಿ 26,343 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
2020 ರಿಂದ 2023: 2020 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 48,651 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಅದು 56,100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ 61,100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ನಿರಂತರ ಏರುಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
2024 ಮತ್ತು 2025: 2024 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು 74,100 ರೂ. ತಲುಪಿತು. 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,13,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.