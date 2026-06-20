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ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ!.. ಯೋಗದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 20, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:40 PM IST

10 minutes yoga benefits: ಯೋಗವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 

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ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 1) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.  

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3) ಯೋಗವು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 4) ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 5) ಯೋಗದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು3/6

ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.  ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ವಯಸ್ಸು, ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮಟ್ಟವಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.  

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ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ದೇಹವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಸನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.  

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ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಜ್ಞರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

10 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗ ಪ್ರಯಾಣ6/6

10 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗ ಪ್ರಯಾಣ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.  
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