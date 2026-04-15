100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..!

Trigrahi Yoga: ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು 3 ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ದಿನ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು 3 ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮಾಳವ್ಯ ಯೋಗ, ಅಕ್ಷಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ. ಇವು ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರನ್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ನಂತರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿವೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)