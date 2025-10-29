13,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 13,000 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.30 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಈಗ 1.19 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
MCXನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 13,000 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. IBJA ಪ್ರಕಾರ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,18,874 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಏರುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.