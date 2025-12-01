English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯವೇ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 73,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ..

14 Carat Gold:  ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ನಡುವೆ, ಇದೀಗ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
 
14 Carat Gold Jewellery: ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,  

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಜನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್, ಪಿಎನ್‌ಜಿ, ಸೆನ್ಕೊ ಗೋಲ್ಡ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ನಂತಹ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 94,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 73,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.   

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೇ ಇವೆ.   

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 48 ಲಕ್ಷ ಮದುವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಜನರು 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

