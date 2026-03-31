8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಟೂರ್ನಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ತಮ್ಮ ಈ ವೇಗದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 8 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಕ್‌ಗುರ್ಕ್ (24 ಸಿಕ್ಸರ್) ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 29 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.  

ಕೇವಲ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 67 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ವೈಭವ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲೇ 100 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಾಧನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

