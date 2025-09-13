ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

18 Carat Gold price : ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಸತತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಆಭರಣ ಪ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾಗ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸತುವು ಮುಂತಾದ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ 'ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನ'ವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸತುವಿನಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನು 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ರತ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಹೊರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಉಂಗುರಗಳು, ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಗುರುತು ಇರುವವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಆಭರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೈಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.