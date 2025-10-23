ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.186 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.92 ರಿಂದ 2.86 ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ ಅವರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ.
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಬರಲಿವೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೌಕರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ DA ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಡಿಎ ಈಗ 58% ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 50% ಮೀರಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. 2016 ರಲ್ಲಿ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.57 ಆಗಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.92 ರಿಂದ 2.86 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.92 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ = 18,000 × 1.92 = 34,560 (92% ಹೆಚ್ಚಳ)
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.86 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ = 18,000 × 2.86 = 51,480 (186% ಹೆಚ್ಚಳ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027 ರ ನಂತರವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.