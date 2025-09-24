2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..

2000 rupee note:ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
RBI 2000 rupee note: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸೋಮವಾರ 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 6,181 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಹಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸರಣಿಯ ನೋಟುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮೇ 19, 2023 ರಿಂದು ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಚಲಾವಣೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 3.56 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ, ಆರ್ಬಿಐ ಜನರು 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 6,181 ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸದ್ಯ ಆರ್ಬಿಐ ಊಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ನ 19 ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2000 ನೋಟುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಂಬಂಧಿತ RBI ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 19 RBI ವಿತರಣಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 20,000 ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.