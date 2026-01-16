2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೇ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತಗಳು

2026 Best wedding muhurat: ನೀವು 2026ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಬಯಸ್ತಿರಾ..ಈ ಶುಭ ಮೂಹರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುವು? ನಿಜವಾದ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸವಿವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಜನರು 2026 ಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತ ತಾಳಿಕಟ್ಟುವ ಸಮಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಿಸಬಾರದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಶೆಹನಾಯಿ ನುಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು.ಇದಲ್ಲದೆ, ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ ಮತ್ತು ರೇವತಿಯಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆದರೆ.. ನವ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2026 ರ ವಿವಾಹ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು? ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಶುಭ 'ಕರ್ಮ' ಜನವರಿ 14 ರಂದು (ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ) ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ..
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ದಿನಾಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ: ಇದು ಮದುವೆ ಋತುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆರಂಭ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನಾಂಕಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ 5, 6, 8, 12, 19. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ 4, 5, 9, 10.
ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 27 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಉತ್ತಮ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1, 3, 7, 8, 13, 14 ರಂದು ಮುಹೂರ್ತಗಳಿವೆ. 'ಮಲ್ಮಾಸ್' (ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಗಳು) ಮೇ 17, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ, ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿರಾಮ ಇರುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇ 17ರ ನಂತರ, ಮಾಲಮಾಸದ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, 'ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ' ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 'ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ' ನಂತರ, ವಿಷ್ಣು ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2026, ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜುಲೈನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ದೇವತಾನಿ ಏಕಾದಶಿ' ನಂತರವೇ ವಿವಾಹ ಋತುವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.