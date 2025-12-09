English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2026ರಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ ಲಭಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ

 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದು.
2026ರಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31  2026ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2026ರಂದು ಗುರುವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನೆಮ್ಮದಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ . 

