ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು 222 ಟನ್ ಚಿನ್ನ...! ಚಿನ್ನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿದೆ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪ..!

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬನ್ಸ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಾಟೋಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಕರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಕರಿಯಾದ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ
ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, 940.26 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 113.52 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 222.39 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಲೋಹವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಕರಿಯಾ-ಗಾರಾ ಪ್ರದೇಶದ 205 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ 1.24 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಂಜೂರಾದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಬನ್ಸ್ವಾರಾದ ಘಾಟೋಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜಗ್ಪುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಭುಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಭುಕಿಯಾ-ಜಗ್ಪುರಿಯಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಗಂಭೀರ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಬಿಡ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಹ-ಖನಿಜಗಳನ್ನೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.ಬನ್ಸ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಆಯ್ದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ 25% ವರೆಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆರಂಭವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳ ಪತ್ತೆಯು ಬನ್ಸ್ವಾರಾವನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿದೆ.