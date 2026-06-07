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ಟಿನು ಯೋಹನ್ನನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ 23ರ ಹರೆಯದ ಸ್ಪಿನರ್..!

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 07, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:03 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬಹುದಾದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 23 ವರ್ಷದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬಹುದಾದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 23 ವರ್ಷದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ತೀರಾ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು

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ಈ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿತು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ 2001 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಟಿನು ಯೋಹನ್ನನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

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ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಕೇವಲ 8ನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಮಾನವ್ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಟು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮನೋಹರ್ ಹಾರ್ಡಿಕರ್, ವಾಮನ್ ಕುಮಾರ್, ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ, ಡಬ್ಲ್ಯೂವಿ ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ನೀಲೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ.

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ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಕೇವಲ 8ನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಮಾನವ್ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಟು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮನೋಹರ್ ಹಾರ್ಡಿಕರ್, ವಾಮನ್ ಕುಮಾರ್, ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ, ಡಬ್ಲ್ಯೂವಿ ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ನೀಲೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬಹುದಾದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 23 ವರ್ಷದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TAGS:
Manav Suthar Test Debut
India vs Afghanistan Test Match
First Over Wicket Milestone
Spin All-Rounder Performance
Tinu Yohannan 2001 Record
Indian Cricket History Economical Bowling Spell

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