Shocking: 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಯುವಕ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದಾದ್ರು ಏನು?

Shocking: 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈತನಿಗೆ 24 ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಗಡ್ಡವಿರಲಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದಾದ್ರೂ ಏನೂ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡವರಾದಂತೆ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಇಲ್ಲೋಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 24ನೇ ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ.ಹಾಗಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ..ಆತ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ..
ಆ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ. ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಲು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಗಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪಟ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ.
ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು. ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ 4000 ಕಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವನ ಗಡ್ಡವು ತೇಪೆಗಳಂತೆ, ಅಸಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದಂತಾಯಿತು. ನಂತರ, ಸೋಂಕು, ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು ಶುರುವಾಯಿತು.
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ತಂದೆ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಹೇಳಿದರು, "ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಮುಖವು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನವು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ, "ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿತು. ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ." (ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳು: ಸಾಂಕೇತಿಕ)