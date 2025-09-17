English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

29 KM ಮೈಲೇಜ್.. ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಖರೀದಿಸಿ: ಕಾರಿನ ಆನ್-ರೋಡ್ ದರ.. EMI ಏನು?

Maruti Suzuki Victoris: ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್‌ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು 10.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 19.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ. ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ 'ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್' SUV ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ (On-Road Price), ಮೈಲೇಜ್ (Mileage) ಮತ್ತು ಇಎಂಐ (EMI) ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಈ SUVಯು ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ LXI (ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ - ಪೆಟ್ರೋಲ್) ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 12.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡೌನ್-ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 7.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 14,500 ರೂ.ವರೆಗೆ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಿನ VXI (ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ - ಪೆಟ್ರೋಲ್) ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 13.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡೌನ್-ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 8.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಶೇ.8ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 17,500 ರೂ.ವರೆಗೆ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಮತ್ತೊಂದು VXI (ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ - ಪೆಟ್ರೋಲ್+ಎಲೆಕ್ನಿಕ್) ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 18.91 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡೌನ್-ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 13,91 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲವಿರುತ್ತದೆ. ಶೇ.8ರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 28,200 ರೂ.ವರೆಗೆ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು LXI (CNG) ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 13.31 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡೌನ್-ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 8.31 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶೇ.8ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 17,000 ರೂ.ವರೆಗೆ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮೂರು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1.5 ಲೀಟರ್‌ ಮೈಲ್ಡ್‌ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ (21.06‌ ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್), 1.5 ಲೀಟರ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ (28.65 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ) ಹಾಗೂ 1.5-ಸಿಎನ್‌ಜಿ (27.02 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್) ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇ-ಸಿವಿಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೊಸ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪೆಂಡಿಡ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಸಿಜಿಂಗ್ ರೆಡ್, ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ‌ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಗ್ರೇ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ ವೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಎಂಬ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 5 ಆಸನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ SUV ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೀಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ 373 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು 10 ಇಂಚಿರುವ ಟಚ್‌ಸ್ಮಿನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, 64 ಕಲರ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್), ESC (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್), TPMS (ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಮತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

