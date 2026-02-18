English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold rate: ಕೇವಲ 2ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

2gram gold ring cost: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಉಂಗುರ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.. 
 
1 /8

ಯೇಸ್‌ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ.ಈ ನಡುವೆ ನಾವು ಹೇಗಾಪ್ಪ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ  ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.   

2 /8

ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮಗೆ  2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ..ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾವು 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ 2ಗ್ರಾಂನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ  ಉಂಗುರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ

3 /8

ಅದೇನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಉಂಗುರ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೇಗಾ ಬೆಂಡಾಗುತ್ತದೆ..ಅಷ್ಟೆಅಲ್ಲಾ ಬೇಗಾ ಸವೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂತಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ.. 

4 /8

ಈ 2ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಗುರ ತಯಾರಿಸಿದರೆನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ..   

5 /8

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 14,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ  ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು 2 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರ ಮಾಡ್ಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, 14,500 x2 29,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಆಭರಣದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು.

6 /8

ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯವ ಶೇಕಡಾ 15 ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ.. 29,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 15% ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟು (29,000 + 4,350) = 33,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು.

7 /8

ಈಗ 33,350 ರೂಪಾಯಿಗೆ GST ಸೇರಿಸಬೇಕು 33,350ಗೆ 3ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ.  

8 /8

ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಎರಡು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲೇಬೇಕು.

