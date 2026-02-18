Gold rate: ಕೇವಲ 2ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

2gram gold ring cost: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಉಂಗುರ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಯೇಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ.ಈ ನಡುವೆ ನಾವು ಹೇಗಾಪ್ಪ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ..ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾವು 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ 2ಗ್ರಾಂನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಉಂಗುರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ
ಅದೇನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಉಂಗುರ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೇಗಾ ಬೆಂಡಾಗುತ್ತದೆ..ಅಷ್ಟೆಅಲ್ಲಾ ಬೇಗಾ ಸವೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂತಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ..
ಈ 2ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಗುರ ತಯಾರಿಸಿದರೆನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ..
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 14,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು 2 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರ ಮಾಡ್ಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, 14,500 x2 29,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಆಭರಣದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯವ ಶೇಕಡಾ 15 ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ.. 29,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 15% ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟು (29,000 + 4,350) = 33,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು.
ಈಗ 33,350 ರೂಪಾಯಿಗೆ GST ಸೇರಿಸಬೇಕು 33,350ಗೆ 3ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಎರಡು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲೇಬೇಕು.