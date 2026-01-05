ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ! 6 ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ..

Lucky Zodiacs: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 3 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
Raja Yoga Lucky Zodiacs: ಈ ತಿಂಗಳ 5ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಲ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ದೃಷ್ಟಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಈ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ. ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಈ ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಚಂದ್ರ ಮಂಗಲ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಲ ಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬಡ್ತಿಗಳು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಭಾಗ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾಧಾನ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಧನು: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯವು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಲಾಭಸ್ಥಾನದ ಐದನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಹಾಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
