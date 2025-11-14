English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್‌ ಸಿನಿಮಾದ "ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌" ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ಟರ್ಕಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯದ ಬಾಲನಟ

3 Idiots: 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಟರ್ಕಿಶ್ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
 
3 Idiots : ‘3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ‘ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌’ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರೆತಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲನಟ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಟರ್ಕಿಶ್ ಹುಡುಗಿ ಕೆಜಿಬನ್ ಡೋಗನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.  

ದೆಹಲಿಯೊಬ್ಬ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ಜೋಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ‘ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್’ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅವರು, ತಾವು ‘3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್’‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು.  

ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಜಿಬನ್ ‘3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಹುಲ್‌ನ್ನು ಗುರುತುಹಿಡಿದು, ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇದೀಗ ಮೇ 4ರಂದು ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಬನ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಹುಲ್‌ನ ವಿನಮ್ರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ “ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯವೇ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್‌ನ ಹೈಲೈಟ್” ಎಂದಾಗ, ರಾಹುಲ್ ನಗೆಮುಖದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು.  

ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಳೆಹನಿಯಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಒಮ್ಮೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನಿತರರು “ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದು”, “ರಾಹುಲ್ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.  

'ಮಿಲಿಮೀಟರ್’ ಪಾತ್ರದ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಬ್ಯಾಂಡಿಶ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಸ್’ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಈಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

3 Idiots Milimetre character Rahul Kumar Turkish wife Millimeter 3 Idiots Turkey wedding Viral Video child actor Delhi photoshoot Love story Viral Photos ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಟರ್ಕಿ ಮದುವೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲನಟ ಟರ್ಕಿಶ್ ಹೆಂಡತಿ ದೆಹಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು

