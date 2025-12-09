Viparita Yoga: ಮೀನಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
Viparita Yoga: ಅಧಿಕ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ವಿಪ್ರಿತ ರಾಜ ಯೋಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಯೋಗಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು 2027 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಿತ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿಪ್ರಿತಾ ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಉಚ್ಚ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಶನಿ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ: ಶನಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)