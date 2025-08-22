ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು 3 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
September Rajayoga 2025: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾರಿಸಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ತಿಂಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಬುಧವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳು ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)