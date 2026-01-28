30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುರ್ವಣಯುಗ ಆರಂಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ..

Ardha Kendra rajyoga Lucky Zodiac Signs: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
Ardha Kendra Yoga 2026: ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಚನೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜನವರಿ 28 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಶುಭಕರವಾಗಬಹುದು, ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡೇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಅರ್ಧ-ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಾಧೀನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.