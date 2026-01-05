ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ 3,000ರೂ. ಖಾತೆಗೆ

Pongal Cash Gift: ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 3,000ರೂ. ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏನಿದು ಸುದ್ದಿ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Pongal Cash Gift: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಪೊಂಗಲ್ ನಗದು ಉಡುಗೊರೆ ಘೋಷಣೆಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ 3,000 ರೂ. ನಗದು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಕುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಗದು ನೀಡಿದರೆ, ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸುಮಾರು 2.20 ಕೋಟಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ನಗದು ಸಹಾಯ ಘೋಷಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ 3,000 ರೂ. ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಬಡವರ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ನಗದು ಸಹಾಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಆಡಳಿತಗಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.