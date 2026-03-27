34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು.. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ! ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ..

Choti Si Aasha song: 90 ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಈ ಸಾಂಗ್‌, ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ..
90 ರ ದಶಕದ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಂತೆ, ಹಾಡುಗಳ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಆ ಕಾಲದ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.  

ಆ ಕಾಲದ ಹಾಡುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಗುನುಗುತ್ತಾರೆ..   

ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿದ್ದವು. ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ, ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ.   

ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡು 'ಛೋಟಿ ಸಿ ಆಶಾ'. ೧೯೯೨ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ರೋಜಾ'ದ ಈ ಹಾಡು ಅಂದಿನಂತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. "ದಿಲ್ ಹೈ ಚೋಟಾ-ಸಾ, ಚೋಟಿ-ಸಿ ಆಶಾ..." ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ.   

'ಛೋಟಿ ಸಿ ಆಶಾ' ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಗಾಯಕರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಮೂಲ ಹಾಡಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.  

