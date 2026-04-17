English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
4 ಪಂದ್ಯ, 211 ರನ್, 70ರ ಸರಾಸರಿ! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್?

ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀಲಿ ಜರ್ಸಿ ಇವರಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
1 /6

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್  ಹಲವು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

2 /6

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 196 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ಕೇವಲ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 80 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಇವರು, ಬುಮ್ರಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 16.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.  

3 /6

ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಆಫ್-ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

4 /6

ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

5 /6

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ,  70 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 173 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 211 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 11 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.   

6 /6

Next Gallery

