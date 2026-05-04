  ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭವ್ಯ 4 ರಾಜಯೋಗ!.. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 04, 2026, 06:33 AM IST|Updated: May 04, 2026, 06:34 AM IST

4 powerful rajayogas in may 2026: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭವ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಭದ್ರ, ಗಜಕೇಸರಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದೇ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡರೂ ಸಹ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. 

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 2. ಗುರು (ಗುರು) ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 3. ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಐದು ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬುಧವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿ ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇತರರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.  

ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಹವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, ಮೇ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.  

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದಷ್ಟೂ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ತೇದಾರಿ, ತಾರ್ಕಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಾಶಿ ಎಂಬ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:ಈ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ   

