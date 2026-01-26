English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. EPFO ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. EPFO ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

EPFO interest credit: ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ನೌಕರರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 
 
1 /8

EPFO interest credit: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.  

2 /8

EPFO ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯರ PF ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. EPFO ​​ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 46,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.  

3 /8

ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದವರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

4 /8

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು (ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ) ಈ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.  

5 /8

ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ.  

6 /8

ನಿಮ್ಮ UAN ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, 'ಪಾಸ್‌ಬುಕ್' ಅಥವಾ 'ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.  

7 /8

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ UAN ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.   

8 /8

ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.  

EPFO Interest Credit how to check pf balance online epf passbook balance check Provident Fund bonus amount ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಬಾಕಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಯುಎಎನ್ ಬಳಸಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ EPFO ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ EPFO Interest Credit 2026 PF Interest Rate 8.25% EPFO Bonus 46000 check PF balance online UAN Passbook Update Employees Provident Fund News EPF Provident fund EPF Interest PF Balance Retirement savings PF account interest credit ₹46000 EPF PF Interest UAN PF Interest

Next Gallery

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ.. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರ ಸೇಫ್‌