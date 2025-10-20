71 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 5 ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ

ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Deepavali auspicious yoga: ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಂಸ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಲಾನಿಧಿ ಯೋಗವು ಈ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ 71 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 5 ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)