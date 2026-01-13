English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಂತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ನಾಯಿಗಳು, ಇವು ಸಿಗೋದೇ ಅಪರೂಪ.. ಈ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಶ್ವಾನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ!

ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಸಾಕುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಾಯಿಮರಿಗಳು ಇವೆ. ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೂ ಅವು ಸಿಗುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ರೇರ್‌ ಬ್ರೀಡ್‌ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 
 
1 /5

ಅಂತ್ಯಂತ ರೇರ್‌ ಬ್ರೀಡ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್‌ ಮಾಸ್ಟಿಫ್‌ ನಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇದನುನ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ನಾಯಿ ಮರಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 18,04,32,200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.    

2 /5

ಟಿಬೆಟಿಯನ್‌ ಮಾಸ್ಟಿಫ್‌ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಬ್ರೀಡ್‌ ಕೆನಡಿಯನ್ ಎಸ್ಕಿಮೊ ನಾಯಿ. ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಕೇವಲ 300 ಇವೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2,70,610 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಾಗಣೆಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕ.   

3 /5

ಅಫ್ಘನ್ ಹೌಂಡ್‌ ನಾಯಿ ಇದರ ನಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ರನ್‌ವೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ.   

4 /5

ತೀರ ಹಳೆಯ ಬ್ರೀಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫರೋ ಹೌಂಡ್‌, ಇದನ್ನು ಮೊಲದ ನಾಯಿ ಎಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫರೋ ಹೌಂಡ್‌ ಮರಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ರೇರ್‌ ಬ್ರೀಡ್‌ ಆದ ಇದರ ಮರಿ 3 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು.   

5 /5

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಚೌ ಚೌ ನಾಯಿ ಮೂಲತಹ ಚೀನಾ ದೇಶದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಮರಿಯೊಂದು 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ.      

