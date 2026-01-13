ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಸಾಕುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಾಯಿಮರಿಗಳು ಇವೆ. ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೂ ಅವು ಸಿಗುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ರೇರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಂತ್ಯಂತ ರೇರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮಾಸ್ಟಿಫ್ ನಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇದನುನ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ನಾಯಿ ಮರಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 18,04,32,200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮಾಸ್ಟಿಫ್ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಬ್ರೀಡ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಎಸ್ಕಿಮೊ ನಾಯಿ. ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಕೇವಲ 300 ಇವೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2,70,610 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಾಗಣೆಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕ.
ಅಫ್ಘನ್ ಹೌಂಡ್ ನಾಯಿ ಇದರ ನಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಫ್ಯಾಶನ್ ರನ್ವೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ.
ತೀರ ಹಳೆಯ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫರೋ ಹೌಂಡ್, ಇದನ್ನು ಮೊಲದ ನಾಯಿ ಎಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫರೋ ಹೌಂಡ್ ಮರಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ರೇರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆದ ಇದರ ಮರಿ 3 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಚೌ ಚೌ ನಾಯಿ ಮೂಲತಹ ಚೀನಾ ದೇಶದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಮರಿಯೊಂದು 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ.