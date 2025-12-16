ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ 77 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 369 ಆಟಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಮಥೀಶ್ ಪತಿರಣ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪತಿರಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಐದಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿಗೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ 18.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶದ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ಗೆ 20.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
2024ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಟೀಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಗೆ 24.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೀನ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.