ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ

ಬರೋಬ್ಬರಿ 800 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕದ 5 ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 800 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಭಾಯಿ ದೂಜ್ವರೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವತಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಕಲಾವತಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವತಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಕಲಾವತಿ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)