  ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..

ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..

5 Rs Old Note Value: ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 12 ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 48 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. 
 
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.      

ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅನೇಕರು ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಲಾದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು 786 ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವೆ.     

786 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ನೋಟು ಈಗ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 786 ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಈ ನೋಟುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.    

ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಈಗ ಕೆಲವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಅಂತಹ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇದೀಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಬಹುದು.     

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದರ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 786 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ರೈತನ ಚಿತ್ರವಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.      

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯ 12 ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 48 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮೊದಲು Quikr ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.     

ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.      

(ಗಮನಿಸಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)      

