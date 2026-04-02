HRA Exemption: ದೇಶದ ಈ 4 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 50% HRA ಕ್ಲೈಮ್..‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಟೇಕ್‌ ಹೋಮ್‌ ಸ್ಯಾಲರಿ

HRA Exemption Rules: ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಚ್ಆರ್ಎ ವಿನಾಯಿತಿ (HRA Exemption) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ 50% ವರೆಗೆ HRA ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿನ್ನೆಯಿಂದ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026) ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ 50% ವರೆಗೆ ಎಚ್ಆರ್ಎ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಸೂಚಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 50% ಎಚ್ಆರ್ಎ ಕ್ಲೈಮ್ ಇದುವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು (50%) ಎಚ್ಆರ್ಎ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 50% ಎಚ್ಆರ್ಎ ಕ್ಲೈಮ್ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 50% ಎಚ್ಆರ್ಎ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನೌಕರರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಚ್ಆರ್ಎ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಕಡಿತಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಬದಲಾಗಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.