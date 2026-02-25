ನಿಮ್ಮ ಫೆವರೀಟ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು.. 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ..!

6 actresses are in high demand in film industry: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡಂ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಯಂಗ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಟರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಂ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಟಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.
ಟಬು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಈಗ 54 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ. ಆದರೂ ಈಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂದಿಯ ದೃಶ್ಯಂ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯಂತೂ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಟರ್ಜಿ vs ನಾರ್ವೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಈಗಲೂ ಇವರ ನಗುವಿಗೆ ಯುವಕರು ಫಿದಾ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಮೊಷನ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನೇ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. 58 ವರ್ಷದ ಇವರು ಈಗಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟಿಟಿ ಅಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
43 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ಈವರೆಗೂ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ರೋಬೋ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸದ್ಯ ಇವರಿಗೆ 52 ವರ್ಷ.