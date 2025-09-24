English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2000ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 500 ರೂ.! ಬ್ಯಾನ್‌ ಕುರಿತು PIBಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ...

500 rupees Note:500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗುವ ಕುರಿತು PIB ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /8

500 rupees Note: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನೋಟುಗಳು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿತು.  

2 /8

ಈ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ 19, 2023 ರಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಹಣ ಜನರ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.  

3 /8

ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ 500 ರೂ.ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದ್ಯ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

4 /8

ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರೊಳಗೆ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

5 /8

ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

6 /8

12 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೂಟೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.  

7 /8

ಸರ್ಕಾರ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.  

8 /8

ಈ ನೋಟುಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.  

500 Rupees Note 500 rupees note update Finance ministry on 500 rupees note fake 500 rupees note rbi on 500 rupees note security features finance ministry gives big update in 500 rupee note RBI Fake currency notes Rs 500 bank notes CURRENCY NOTES Kannada news 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಕಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು RBI 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆರ್​ಬಿಐ ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು 500 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್

Next Gallery

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ