  ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..

ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..

500 Rupees Notes Ban Fact Check: ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
 
1 /6

2026 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

2 /6

ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.  

3 /6

ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.  

4 /6

ʼಜನರು ಇದನ್ನು ನಂಬಬಾರದು... 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಜನರು ಮೋಸಹೋಗಬಾರದು. ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

5 /6

ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ 1000 ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ, ಹೊಸ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು. 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದವು. 100, 50, 20 ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇ 19, 2023 ರಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರು 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.   

6 /6

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ 98.21% ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 6,366 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವರಣೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದೆ.

