ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಗ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ABS, EBD, ESP, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
5.79 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ: ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 5.79 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 8.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ CNG ರೂಪಾಂತರ 7.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?: ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆಟೋ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚಾಲಕ ಸೀಟಿನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
ಎಂಜಿನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 1.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು 65.68 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 89 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು 88.5 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 113 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ 1.0-ಲೀಟರ್ CNG ಎಂಜಿನ್. ಇದು 88 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 121.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ATM ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, CNG ರೂಪಾಂತರವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೈಲೇಜ್: ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ 1.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸರಾಸರಿ 24.35 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ AMT ಆವೃತ್ತಿಯು 25.19 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 23.56 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ AMT ರೂಪಾಂತರವು 24.43 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. CNG ರೂಪಾಂತರವು 34.05 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.