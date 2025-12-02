English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

6 planetary transit: ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ. 
 
6 planetary transit: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರುವಿನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.  

ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬುಧ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.   

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.   

ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯೋಗವು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.   

ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.  

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.   

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

