ಈ 6 ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು..ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತವೆ!

6 plants are favorite of snakes : ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ, ಅವು ನೀರು ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ..ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಬಿದಿರಿನ ತೋಪುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಟದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ತೋಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿರುವಂತೆ, ಬಿದಿರಿನ ತೋಪುಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಬಿದಿರಿನ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು: ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವು ದಟ್ಟವಾದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೀಳಲು ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ
ಲಂಟಾನ ಸಸ್ಯಗಳು: ಈ ಲಂಟಾನ ಸಸ್ಯಗಳು ಗುಲಾಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಅವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಸ್ಯವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೊದೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಗಿಡಗಳು: ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈಗ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾವುಗಳು ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಹುಲ್ಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಕಪ್ಪೆಗಳು. ಇತರ ಕೀಟಗಳು ನೆರಳಿನ, ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ.
ಕಬ್ಬಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ: ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಡಗುತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಬೊಗಳುವಿಕೆಯ ಶಬ್ದವು ಹಾವುಗಳು ತೆವಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಬ್ಬಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.