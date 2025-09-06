English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 7 ಅದ್ಭುತ ಕಾರುಗಳು.. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

New Cars : ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಗಳ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅಥವಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಕಾರು ಕಂಪನಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV BE 6 ರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್‌ಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೇಶೀಯ ಕಾರು ಕಂಪನಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV BE 6 ರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 999 ಘಟಕಗಳ ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 7 ಕಾರುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ: ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ SUV ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 11.42 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 20.68 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.  

ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV BE 6 ಸೀಮಿತ ರನ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು (Mahindra BE 6 Batman Edition) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 27.79 ಲಕ್ಷ. BE 6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರ 999 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 135 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕುರೊ : ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ SUV ಕಿಗರ್‌ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 2025 ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಈಗ ನೋಟ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 6.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರೂ. 11.30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕುರೊ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.31 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರೂ. 10.87 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕುರೊ ಆವೃತ್ತಿಯು ನೋಟ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿ3 ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸಿ3 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 7.91 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 9.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.  

ಟೊಯೋಟಾ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 48.50 ಲಕ್ಷ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಾರು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಸಿಎಲ್ಇ 53 ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.35 ಕೋಟಿ.

