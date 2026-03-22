ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!

foreign players withdraw from PSL 2026: IPL 2026ರ 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗೂ ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (PSL) ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಆರಂಭವಾಗುವುಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೆನ್ ಪರ ಆಡುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಓಟ್ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್ ಕೂಡ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನ 11ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ಪರ ಆಡುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಟೈಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ 2026ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ 2026 ರಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಸದ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 2 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆತಂಕವಂತೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನ 11ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಬೆದರಿಕೆಗೂ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಜಾನ್ಸನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ಗುಟ್ಟಕೇಶ್ ಮೋತಿ ಅವರನ್ನು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ 2026 ರಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.