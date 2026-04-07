8 players banned from IPL: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ. 2013ರಲ್ಲಿ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ ತಾಂಬೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಟಿ10 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಆಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ 2018ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 2018ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು 1 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೂ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, RCB ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲ್ಯೂಕ್ ಪೊಮರ್ಸ್ಬಾಚ್ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ನಿಶ್ಚಿತ ವರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ ಮೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅವರು 2010ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಡೇಜಾ ಈ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮತ್ತು 27ರವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರೂಕ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2008ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಇಡೀ ಋತುವಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ನರ್ರನ್ನ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ 2018ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರು 2008ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.